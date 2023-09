Fedez, le cause dell'ulcera: dall'infezione fino ad alcol e fumo, ma anche stress e farmaci

Quali sono le cause dell'uclera di cui soffre Fedez? Sono ore di apprensione per il rappere, che ha nuovi problemi di salute: è ricoverato in urgenza nel reparto di chirurgia dell'ospedale Fatebenefratelli Sacco.

Fedez ricoverato in ospedale: «Ho avuto un'emorragia interna, mi hanno salvato la vita con due trasfusioni di sangue»

Sintomi

Il dolore appena sotto lo sterno è il sintomo principale. Nell’ulcera duodenale si manifesta quando lo stomaco è vuoto, solitamente lontano dai pasti, come sottolineato dal gruppo ospedaliero italiano, ed è alleviato dall’ingestione di cibo (controindicata nel caso di ulcera gastrica). Come si può riconoscere? Anche nel caso di nausea e vomito. Un disturbo, però, ricorrente e che può durare anche due mesi.

Cause

Solitamente, all’origine dell’ulcera ci sono un’accresciuta acidità dello stomaco, gastriti croniche, terapie con farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) e corticosteroidi, fumo, stress, alcol. Sembrerebbe inoltre che un ruolo fondamentale nell’insorgenza del disturbo, ancora in fase di studio, potrebbe averlo l’infezione batterica da Helicobacter Pylori.

Seppur la principale causa dell’ulcera peptica è di origine batterica. A provocarla, infatti, è nella maggior parte dei casi l’infezione da Helicobacter pylori. L’azione dell’Helicobacter pylori provoca un’infiammazione nello stomaco che in determinati casi può evolvere in ulcera e, se associato ad altri fattori, anche in un tumore dello stomaco.

Conseguenze

La maggior parte delle ulcere gastriche benigne insorge entro 6 centimetri dal piloro, un organo che regola il passaggio del contenuto gastrico nel duodeno (tratto iniziale dell'intestino tenue). In particolare, l'85% della patologia è localizzato lungo la piccola curvatura dello stomaco, mentre il restante 15% si distribuisce sulla parete anteriore e posteriore e lungo la grande curvatura.

Fedez, come sta? In ospedale per un'emorragia interna. Dal tumore alla demielinizzazione: cosa sappiamo sulle condizioni di salute del rapper

Quando porta all'emorragia?

L'aspetto macroscopico dell'ulcera gastrica benigna è quello di una lesione escavata, rotonda od ovale. Sul fondo dell'ulcera si possono a volte individuare vasi con coaguli di sangue o segni di una piccola emorragia in corso. La profondità dell'ulcera è variabile: può superare appena la muscularis mucosae oppure può arrivare alla sierosa ed anche superarla, causando una perforazione libera nel peritoneo o approfondendosi dentro organi vicini ed adesi allo stomaco, come il fegato ed il pancreas.