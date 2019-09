Fabio Fazio torna con Che tempo che fa: «Riparto dopo 100 attacchi di Salvini»

Si appresta a ripartire Fabio Fazio, che tornerà con "Che tempo che fa" su Raidue dopo due anni su Raiuno.

È stato un anno difficile

spiega a Radio Capital. Si apre una nuova fase dopo una stagione complessa, caratterizzata anche dagli oltre «100 attacchi» portati da Matteo Salvini. «Insulti per strada? Solo uno, il miracolo è quello. Ho una vita normalissima, i figli a scuola, al lavoro in bicicletta... C'è stata una sensazione di grande simpatia da parte del paese reale. Senza fare speculazioni noiose, ho imparato molto in quest'ultimo anno. Sono in Rai da 36 anni, è stata una bella lezione», dice Fazio a Circo Massimo su Radio Capital.



Nell'ultima stagione, dice Fazio, è stato possibile scoprire ' «quelli che non ti sono più amici, quelli che fanno finta di non averti visto». «Il mio problema era fare bene il programma e fare ascolto, è stato un anno difficile. Raiuno ha fatto una media di quasi 4 milioni di persone con un programma di parola per quasi 3 ore e mezzo, che costava un terzo di qualunque fiction». Ora su Raidue «esco dalla logica di dover vincere la serata, posso tornare a fare un programma che spero produca sorprese. Ci vuole del tempo per far sapere che siamo su un'altra rete, la domenica poi è la giornata peggiore vista la concorrenza. Se arrivassimo alla fine dell'anno all'8% di media sarei molto felice».

