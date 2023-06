Emma e la maternità surrogata: «Sono single, ma non sola. Perché devo avere un partner per essere madre?»

Un incontro forte tra donne forti. Emma Marrone rilascia, per Vanity fair, un'intervista a Michela Murgia parlando di sentimenti e famiglia.

Emma Marrone e gli uomini

La famiglia, spiega Emma, non è sempre e solo quella canonica, lei è molto legata a quattro persone che sono il suo rifugio, quelle su cui può contare sempre. Non è facile, secondo Emma, trovare un compagno oggi: «È come se noi avessimo fatto un passo avanti per essere più libere e loro nel frattempo siano ancora nello stesso punto di prima. A volte mi ritrovo con le amiche e diciamo tutte la stessa cosa: trovare un uomo che non abbia paura di noi, di quello che siamo state capaci di diventare, è molto difficile».

La maternità surrogata

Non ha come priorità quella di diventare madre, almeno non per ora la cantante che a seguito di un cancro uterino ha dovuto levare un'ovaia. «Potrei ancora avere un figlio, ma la priorità per me è la musica». ma Emma non esclude neanche la gestazione per altri: «Non ho resistenze ideologiche, ma la scelta ce l'ho: se volessi potrei ancora farlo da me con la fecondazione. In Italia però devi essere per forza una coppia ed è una visione della genitorialità medievale. Perché devo avere un partner per essere madre? Prima ti dicono: non fate abbastanza figli, poi provi a farli e ti mettono mille ostacoli».