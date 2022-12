Domenica in, gaffe di Claudio Bisio con Mara Venier. Lei: «Sei magro», lui: «Non posso dire altrettanto». La reazione della conduttrice

Oggi domenica 4 dicembre, con un orario ridotto, c'è stata la 12esima puntata di Domenica In. Il programma di Mara Venier è stato mandato in onda in un formato short a causa dei Mondiali in Qatar, un taglio che però non ha influito sulle gaffe degli ospiti di Rai 1 che sono diventate in un attimo virali.

Domenica in, la gaffe di Claudio Bisio con Mara Venier

Protagonista della gag stavolta è Claudio Bisio che involontariamente ha fatto uno scivolone. L’attore, ospite del programma, ha pensato bene di presentarsi nel salotto di Zia Mara con un panettone portato direttamente da Milano e che lei ha accettato molto volentieri sottolineando di esserne super golosa. Poi a pioggia sono arrivati dalla padrona di casa una serie di complimenti per il mattatore di Zelig: «Claudio! Ti vedo in forma, magro, lucido, scattante…». Elogi ai quali l'attore non ha risposto proprio con eleganza: «Non posso dire altrettanto…». Stavolta il sarcasmo di bisio gli si è proprio rivoltato contro e Mara ha deciso di non replicare.

La vendetta

Ma un attimo dopo, come era prevedibile, la conduttrice si è vendicata. Guardando i video di Bisio da giovane la venier ha esclemato: «Non hai mai avuto i capelli!». La partita torna in pareggio, ma ora in rai è tempo di mondiali, fischio della fine per Domenica in.