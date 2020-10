Il monologo di Crozza sulla puntata di Report: «Se Fontana è front office, Gallera svuota i cestini»

Nel monologo di 'Fratelli di Crozza', in onda il venerdì in prima serata sul Nove, Maurizio Crozza commenta ironicamente il caso sollevato da Report, condotto da Sigfrido Ranucci, sulle dichiarazioni di Nino Caianiello a proposito della Regione Lombardia. Caianiello ha definito Fontana un politico che mette la faccia su decisioni di altri: "Sentite Nino come parla di Fontana. È un Front Office… Praticamente è l’impiegato allo sportello. Il che renderebbe Gallera quello che svuota i cestini…" commenta Crozza. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com (http://it.dplay.com/)

