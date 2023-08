Zona Bianca, stasera in tv l'intervista a Giuseppe Vannacci: ospiti e anticipazioni del talk show di Rete 4

Zona Bianca torna con una nuova puntata. Il talk show è uno degli appuntamenti dell’informazione in prima serata di Rete 4, in onda da ormai due anni e sempre su pezzo per quanto riguarda i fatti di attualità più rilevanti nel nostro Paese. Zona Bianca, il cui nome deriva dalla speranza per un futuro più tranquillo, è il programma politico sulle tendenze della nostra società.

Roberto Vannacci, chi è il generale nella bufera per gli insulti a gay e migranti: dalle 15 medaglie ricevute alle missioni all'estero

Vanacci e gli altro ospiti in studio

Giuseppe Brindisi intervista il generale dell’esercito italiano Roberto Vannacci che, con il suo libro «Il mondo al contrario», ha diviso la politica e l’opinione pubblica.

Nel corso della puntata, un approfondimento sugli ultimi casi di stupro ai danni di minorenni avvenuti a Palermo e a Caivano. Infine, un punto sulle parole pronunciate dal Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e sulle polemiche che sono nate dopo la sua dichiarazione I poveri mangiano meglio dei ricchi».