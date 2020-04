“Blocca il virus non il cervello”, al via la mini-serie di formazione e intrattenimento

Nasce "Blocca il virus non il cervello”, un progetto di solidarietà sociale: formazione e intrattenimento in una nuova mini-serie a puntate. Dopo lo straordinario successo dell’iniziativa di solidarietà digitale, trasmessa in diretta il 21 marzo 2020 in una maratona di 12 ore, il progetto #BLOCCAILVIRUSNONILCERVELLO prosegue e cresce, dando vita a una vera e propria mini-serie online che coinvolge formatori, coach, top manager, campioni dello sport, VIP, artisti della radio, scienziati e medici. #BIVNIC: LA MINI-SERIE DI FORMAZIONE E INTRATTENIMENTO Due puntate a settimana, con l'obiettivo di rispondere con decisione all’emergenza Covid-19 e, per citare Stefano Santori, ideatore e conduttore del progetto, “far sì che questi tempi di arresti-domiciliari-virali fungano da trampolino per nuovi pensieri, nuove consapevolezze, per apprendere e ri-apprendere argomenti e strumenti utili. Un vero e proprio allenamento per tenere i neuroni attivi e vivaci”. BUSINESS & MANAGEMENT dal 16 aprile, ogni giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:30 Probabilmente il miglior aperitivo business della settimana, in compagnia di top manager, imprenditori, esperti del digital, docenti universitari, consulenti aziendali e tanti altri professionisti. Le competenze di ognuno sono generosamente messe in campo, per affrontare i temi caldi del mondo del lavoro: Change Management, gestire e comunicare la crisi, cambiare, sopravvivere, prosperare. LIFE & HEALTH dal 18 aprile, ogni sabato dalle ore 15:00 alle ore 18:00 Divulgazione scientifica e ispirazione, formazione e intrattenimento, un appuntamento settimanale da condividere con campioni sportivi, medici, coach, formatori, giornalisti, artisti, conduttori radiotelevisivi e altri ancora. Parliamo di salute e benessere, di crescita personale e psicologia, affrontiamo i temi della comunicazione, della spiritualità, del mindsetting, e decine di altri contenuti che raggiungono, seppur in misure diverse, ognuno di noi. EXTRA: le Special Edition! Puntate di approfondimento monotematico. Scendono in campo esperti di diversi settori, per condividere vision e strumenti utili alla ripartenza, sviluppando temi verticali come, per esempio, enogastronomia, settore immobiliare, formazione online e reti vendita.

COME FUNZIONA Gli eventi sono gratuiti, aperti a chiunque senza registrazione. Per seguire le puntate in diretta, è sufficiente collegarsi alla pagina FB @bloccailvirusnonilcervello, il giovedì alle 18:00 e il sabato alle 15:00. Per accedere, basta una buona connessione ad internet (fissa o mobile) ed un qualsiasi “device”, apparato elettronico, in grado di connettersi a Facebook: Pc, Mac, Tablet, smartphone, Web TV ecc. Per rivedere i contenuti in un secondo momento, o vedere qualcosa che si è perso, basta registratsi gratuitamente sul sito https://bloccailvirusnonilcervello.it/ per ricevere poche ore dopo la fine dell’evento, il link di accesso alla piattaforma di e-learning dedicata. Il tutto sempre assolutamente e totalmente GRATIS. E SE NON SEI SU FACEBOOK? Vai sul sito www.bloccailvirusnonilcervello.it e potrai seguire tutto dalla stessa pagina web, senza contare che potrai rivedere online, quando vorrai, tutto l’evento, semplicemente registrandoti. Il tutto, sempre, SENZA SPENDERE UN SOLO EURO!



