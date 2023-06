Coldplay a Napoli, Chris Martin a cena da Sorbillo (con pizza dedicata) poi a passeggio sul lungomare

I Coldplay a cena da Sorbillo sul lungomare di Napoli.

Il fratello di Gino, Toni Sorbillo, ha accolto Chris Martin e colleghi con una pizza dedicata alla band britannica. "Coldplay", la scritta con la mozzarella su una base rossa. Dopo la pizza, Chris Martin ha fatto una passeggiata sul lungomare di Napoli, dal ristorante di Gino Sorbillo fino a Castel dell'Ovo.

Il concerto

I Coldplay sono già arrivati a Napoli, dove hanno in programma due concerti, il primo mercoledì 21 e il secondo giovedì 22 giugno, allo stadio Diego Armando Maradona del capoluogo campano. Un appuntamento molto sentito per la band, che in occasione della vittoria dello scudetto della squadra di Luciano Spalletti aveva twittato: "Penso che il 21 e il 22 giugno ci divertiremo molto, congratulazioni al Napoli. Non veniamo l’ora di venire a suonare a casa dei campioni".

Intanto al Maradona sono iniziati i lavori per allestire il palco in tempo per la due giorni di spettacoli. Entrambi i concerti sono già sold-out, con l'impianto di Fuorigrotta che sarà stracolmo per la prima tappa italiana della band rock di Londra. L'amministrazione comunale sta valutando l'ipotesi di prolungare, in occasione dell'evento, le corse della metropolitana Linea 2 fino a tardi. Per avere l'ufficialità in tal senso, però, occorrerà aspettare almeno domani.