Checco Zalone, il nuovo video "La Vacinada" con Helen Mirren è già un tormentone

Presentato sui social di Checco Zalone così: «L’immunidad de gregge ancor no è arrivada, ma menomal que estàs La Vacinada». E chi sarà la Vacinada se non proprio lei, l’attrice premio Oscar Helen Mirren scelta per interpretare una signora vaccinata nrl nuovo video (già tormentone) dell'attore pugliese.

L'attrice americana fa innamorare perdutamente Zalone. Lui, per l’occasione, diventa spagnolo e si chiama Oscar Francisco Zalon e rivolgendosi a Mirren le dice: «Tu Helen hai avuto solo un Oscar nella tua carriera, vero? Ecco, ora hai il secondo». Tra i due scoppia così la passione, perché con una «vacinada», per di più «già richiamada» si può tornare a vivere: «Ha la caviglia un pochino gonfiada, ma non fa nada, non fa nada», canta Zalon mentre le immagini raccontano il loro «amore» nel videoclip girato in Salento. Una relazione da sogno, perché con una «vacinada» si torna anche a ballare «faccia a faccia: è imunizada... miro il tuo cuerpo con l’anticuerpo dell’astranenéca». Immagini che svelano un lato ultra sportivo dell’attrice, 75 anni, premio Oscar per aver interpretato alla perfezione l’austera regina Elisabetta II nel 2007.