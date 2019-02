© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doveva essere una domenica di festa e relax , già tutta incentrata sul Festival di Sanremo. Tutto filava liscio afin quando Rosita Celentano , tra gli ospiti dise n'è uscita con una battuta a dir poco infelice. Un paragone, nel definire il suo ruole in una vecchia edizione del Festival, inappropriato e offensivo. Riferendosi infatti alla sua esperienza nell'edizione del 1989, insieme a Paola Dominguin, Danny Quinn e Gianmarco Tognazzi, e alle tante gaffe fatte sul palco insieme ai suoi colleghi, ha detto: "Sembravamo quattro autistici".Davanti a quell'affermazione molti si sono comprensibilmente risentiti e sui social è immediatamente scoppiata la polemica con una serie di batute contro Rosita Celentano: "Ma come si può mandare in onda la domenica gente totalmente incapace e insensibile come Rosita......."; "Frase di una bruttezza assurda...".Evidente anche l'imbarazzo della conduttrice Mara Venier e dopo un break pubblicitario sono arrivate le scuse dell'ospite: «Chiedo scusa - ha detto in diretta Rosita Celentano - Non era mia intenzione offendere nessuno».