Carla Bruni, la madre dopo l'intervista a Belve: «Nella nostra famiglia si litiga. Io assente? Ho cresciuto dei figli liberi»

Le donne di casa Bruni continuano a parlarsi a distanza. Dopo l'intervista di Carla Bruni a Belve, è arrivata a mezzo stampa la risposta della sorella, Valeria Bruni Tedeschi, che si è scusata se nei suoi film «la dipinge come un'ubriacona» e dicendo che le vuole bene. Oggi, ancora dalle colonne de La Stampa, si inserisce nel dibattito anche mamma Marisa Borini Bruni Tedeschi.

In particolare la 94enne risponde all'affondo dell'ex premiere dame, che ha definito in suoi genitori «molto affettuosi ma praticamente invisibili».

Carla Bruni e il rapporto con la sorella, il racconto a Belve. Valeria Bruni Tedeschi si scusa: «I personaggi dei miei film ispirati alla vita, se l'ho ferita mi dispiace»

La libertà dei figli

«I miei figli, tutti e tre, sono stati educati alla libertà e con libertà. Con il padre, che alla loro nascita era anziano, non gli abbiamo impedito nulla», dice mamma Marisa Borini Bruni Tedeschi. «Certo che nella mia famiglia si litiga. Alziamo la voce. Ma son discussioni, non rotture», aggiunge.

Parla di tutti i figli, e in particolare dell'ultima dice: «A 18 anni Carla decise di andare a New York per fare la modella. Ero preoccupata, ma mio marito mi disse: “Carla è una ragazza che non farà mai delle stupidaggini”». Il tempo le ha dato ragione: modella, cantante, first lady. «Ho due figlie splendide e quattro nipoti che adoro. Sono orgogliosa, molto», dice.

Carla e Valeria

Sulle liti in famiglia e il rapporto tra le sorelle dice: «Fanno delle grandi litigate, tutti in famiglia facciamo delle grandi litigate. L’altro giorno Carla mi ha detto “sei stata bugiarda tutta la vita”. Le ho risposto “perdonami, ma nella vita ho fatto anche altro”. Fa ridere, no? Dopo due ore, siamo di nuovo lì, a cercarci, a fare la pace. Capita nelle famiglie».