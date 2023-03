C'è Posta per Te, Marco Mengoni in lacrime da Maria De Filippi: «Volevo dire delle cose, ma non ci riesco»

L'ultima puntata di C'è Posta per Te chiude con la sorpresa di Marco Mengoni. Il cantautore, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, non è riusciuto a trattenere l'emozione di fronte alle parole di Marta per la figlia Monica e il compagno Marco: «Siete la prova che l’unica famiglia che esiste è quella basata sull’amore», ha detto il cantante visibilmente commosso.

La storia di Monica a C'è Posta per Te

Monica e Marco si sono conosciuti quando lei aveva 14 anni. Dopo pochi anni la storia finisce e Monica conosce un altro ragazzo del quale si innamora e di cui rimane incinta. Il padre, tuttavia, non accetta la bambina e decide di non sostenerla nella gravidanza. Monica, tornata single, decide di tenere la sua bambina e di crescerla da sola a 21 anni. Marco, il primo fidanzatino, coglie così l'occasione per andare a trovare Monica e per mostarle tutto il suo sostegno, confessandole una volta per tutte di non averla mai dimenticata e di provare per lei ancora delle forti emozioni. Le chiede così di tornare a essere una coppia e di crescere insieme la sua bambina, come una vera famiglia. Monica rifiuta, nonostante provi ancora del sentimento nei suoi confronti, e i due si allontanano. Passano anni, lui nel frattempo si rifà un'altra vita, ma ancora una volta decide di tornare dalla sua Monica. Tuttavia, questa volta con un lieto fine. I due si sposano, crescono Marta e nasce anche una loro bambina. Ora sono una famiglia, e Monica ha chiesto a Maria De Filippi di poter ringraziare pubblicamente la sua meravigliosa famiglia, e di chiedere scusa alla figlia Monica per non essere stata una mamma perfetta. Per loro in studio arriva Marco Mengoni.

La sorpresa e le parole di Marco Mengoni

Marco Mengoni è la sorpresa di Marta, da sempre sua grandissima fan. Il cantautore è entrato in studio ed è corso ad abbracciare la figlia di Monica: «Non so quanto riuscirò a parlare, perché l’amore, quando è così forte mi fa un grande effetto», ha riferito il cantante con la voce rotta dal pianto. «L'unico collante della famiglia è l'amore e la vostra vita ne è la dimostrazione più grande. Io nelle mie canzoni parlo spesso di amore perché io credo sia l'unica arma che abbiamo a disposizione nella vita. Mi ero preparato così tanti discorsi ma non riuscirò a farne mezzo», ha continuato il cantante tra gli applausi del pubblico. «Siete un esempio per molti e un’ispirazione per me, spero di diventare parte di un nucleo così tenace», ha concluso Marco Mengoni prima di regalare alla famiglia i biglietti per il suo concerto (già sold) e poi, mentre i tre si abbracciavano, ha intonato il brano "Due vite" con il quale ha vinto il Festival di Sanremo 2023.