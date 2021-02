Bill Gates a Che Tempo Che Fa, il fondatore di Microsoft ospite di Fabio Fazio

Bill Gates ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa per un'intervista in esclusiva a pochi giorni dall'uscita del suo attesissimo libro «Clima. Come evitare un disastro - Le soluzioni di oggi, le sfide di domani», pubblicato in Italia da La nave di Teseo e in uscita in contemporanea mondiale il 16 febbraio in oltre 35 Paesi. Per Bill Gates si tratta di un ritorno a Che Tempo Che Fa, dove era già stato ospite nel 2004. L'imprenditore e filantropo americano, dopo aver lasciato il vertice della Microsoft, da lui fondata nel 1975 con Paul Allen, ha fondato con la moglie Melinda la Bill&Melinda Gates Foundation e lanciato il programma Breakthrough Energy, dedicato alla commercializzazione di energia da fonti rinnovabili e altre tecnologie legate al clima.

“A diciannove anni avevo già una mia visione del futuro: su quella visione ho costruito la mia carriera e, alla luce di quanto poi è accaduto, ho avuto ragione.” - Tra poco a #CTCF l’intervista in esclusiva tv in Italia di @fabfazio a @BillGates su @RaiTre 📺 pic.twitter.com/qwc8WbWeTd — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 21, 2021

Da oltre 10 anni è impegnato nello studio e nella ricerca sulle cause e gli effetti del cambiamento climatico. Nel saggio appena uscito, forte della sua esperienza di innovatore capace di imporre idee rivoluzionare, Bill Gates presenta un programma concreto e realizzabile per azzerare le emissioni di CO2 e - avvalendosi della consulenza di fisici, chimici, biologi, ingegneri, esperti di scienze politiche e di finanza - individua i passi necessari per evitare un disastro ambientale su scala globale.

