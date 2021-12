Ballando con le Stelle, Federico Fashion Style “corteggia” Selvaggia Lucarelli: «Se mi provi non mi lasci più»

Parte la semifinale di Ballando con le Stelle. Federico Fashion Style è il primo a esibirsi assieme alla sua maestra Anastasia Kuzmina. Un freestyle telestrasportato al Moulin Rouge in cui i due ballerini calcano la pista a passi di danza e a "spallate" tra come mettersi in mostra. Chi è la vera prima donna della coppia? Federico of course. Dopo il giudizio tecnico di Carolyn Smith riparte tra battutine e doppi sensi il flirt tra Selvaggia Lucarelli e l'hairstylist. Nonostante l'intervento della padrona di casa, Milly Carlucci che prova a cambiar discorso rossa in volto, i due continuano a punzecchiarsi. E se nelle scorse puntate erano partite le avance da parte di Federico e Selvaggia le ha accolte stasera anche la musica è la stessa.

Ballando con le Stelle, Federico Fashion Style provoca: «Selvaggia Lucarelli vuole venire con me». Ecco la risposta della giurata

È Rossella Erra a dire subito la sua: «Siete tanti carini insieme…». E mentre Matano propone a Federico di curare le acconciature della Lucarelli dalla prossima puntata, è il parrucchiere delle star a giocarsi il doppio senso: «Selvaggia se mi provi non mi lasci più…» .

Proseguirà a colpi di spazzola la storia tra giurata e concorrente? Per ora le battute non si frenano. E l'ironia avvolge la pista