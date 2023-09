​Antonella Clerici riabbraccia Anna Moroni, lacrime in diretta per la reunion a "È sempre mezzogiorno"

Antonella Clerici non è riuscita a trattenere le lacrime quando, durante l'ultima puntata del suo programma in onda su Rai 1 "È sempre mezzogiorno" si è vista entrare in studio a sorpresa Anna Moroni, l'ormai celebre cuoca accanto a lei per anni durante La prova del cuoco.

Caterina Balivo: «Mio padre voleva costringermi a restare a Napoli. Ho detto: allora vinco Miss Italia e me ne vado»

Anticipata dal suo slogan «Te le sei lavate le mani tesoro?» Anna Moroni ha improvvisamente fatto il suo ingresso in studio e la Clerici le è subito corsa incontro e, abbracciandola, è scoppiata a piangere. «Annina - l'ha chiamata più volte affetuosamente - Dove ti avevano nascosta? Non mi aspettavo di vederti», continuava a ripetere commossa la Clerici continuando ad abbracciare la Moroni, anche lei emozionata.

Una sorpresa davvero emozionante! ❤️ Le lacrime di @antoclerici nel rivedere Anna Moroni ci hanno fatto commuovere tutti!#ÈSempreMezzogiorno pic.twitter.com/ednhGEvikc — È Sempre Mezzogiorno Rai (@MezzogiornoRai1) September 14, 2023

Chi è Anna Moroni

Anna Moroni, classe 1939, è stata al fianco di Antonella Clerici a La Prova Del Cuoco dal 2002 fino al 2018, quando ha lasciato la trasmissione insieme alla conduttrice. Da quell'annè è stata infatti Elisa Isoardi a prendere in mano la conduzione del programma. La Moroni, con i suoi 84 anni d'età, è diventata negli anni un personaggio teelvisivo oltre che cuoca e scrittrice: ha infatti pubblicato una serie di libri di cucina con Antonella Clerici che hanno riscosso un grande successo. Dopo la fine di La Prova Del Cuoco ha partecipato anche al programma "Ricette all’italiana" insieme a Davide Mengacci e al momento si gode la pensione.