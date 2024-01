L'anno che verrà, pagelle look: Annalisa in paillettes (8), Paola e Chiara potevano fare di più (7), Stash è un Elvis mancato (6)

Volenti o nolenti, tutti lo abbiamo guardato: l'Anno che verrà, il concertone di Capodanno in diretta su Raiuno, è un must del 31 dicembre.

Tra un brindisi e un panettone i commenti al cantante di turno si sprecano: ecco le nostre pagelle dei look per l'edizione 2023.

Annalisa tutta di paillettes 8

L'oufit è giusto per lei e giusto per Capodanno. La canzone la sanno tutti e la canta perfino vostra nonna rimasta sul divano davanti alle tv dopo mezzanotte commentando "che carina questa ragazza!". Il tubino di paillettes a rete è tutto in trasparenza ma l'intimo nero sotto non lo rende volgare, solo - ripetiamo - ok per l'occasione. A rete pure le calze con i megastivali che ama sfoggiare, lei che se lo può permettere. Promossa.

Paola e Chiara 7

Lo smoking maschile è sempre una buona idea, s'era detto e in molte (tra cui loro) hanno pensato lo fosse anche per la serata di Capodanno. Sul palco di Crotone però avrebbero potuto osare qualcosa di più, magari qualcosa di meno impegnativo e - perché no - colorato. Visti parecchi look degli altri, però, ci sentiamo di promuoverle.

Romina Power con il figlio (5)

Gli abiti da santoni orientali non c'entrano molto (per quanto capiamo che sia un look con cui Romina si trova a suo agio. La performance non colpisce i più e viene accolta da una buona dose di gelo a Crotone. La presenza del figlio non entusiasma i social, che consigliano, la prossima volta, di lasciarlo a casa. Non serve dire altro.

Stash dei The Kolors (6)

Qualcuno dica a Stash che aver firmato la hit dell'estate non fa di lui Elvis Presley. Capelli impomatati con ciuffo e giacca di pelle è sempre una scelta facile, ma ci ha già provato Alex Turner degli Arctic Monkeys anni e anni fa, e forse nel suo caso con qualche ragione. Il pantalone oversize stona con la giacca di pelle, che invece apprezziamo, anzi, vorremmo sapere dove l'ha scovata.

Amadeus in rosa (7)

Amadeus ti vogliamo bene e siamo abituati alle tue giacche che fanno tanto Sanremo, tanto mamma Rai e quasi casa, insomma. Tanto che - inspiegabilmente - perfino questo improbabile modello rosa con bavero di lustrini quasi ci piace. Chissà cosa ha inserbo Ama per Sanremo 2024.