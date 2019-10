Amici Celebrities, Maria De Filippi lascia il programma: arriva Michelle Hunziker

La trasmissione Amici Celebrities si sposta ufficialmente dal sabato al mercoledì sera - a partire mercoledì prossimo 9 ottobre - con la conduzione di Michelle Hunziker. Ad annunciarlo è Maria De Filippi stessa che ha deciso di passare il testimone:

Vi devo dire una cosa, Amici Celebrities è una costola di Amici, non lo abbiamo chiamato vip per non assomigliare ad altri programmi… pensa che pirla! Molto sinceramente alla guida di questo programma non dovevo esserci io ma Michelle Hunziker, succede però che inizia Striscia la Notizia, una trasmissione molto importante per Canale 5 e Michelle non può. Oggi ha finito quindi dalla prossima settimana vedrete Michelle alla guida del programma. Amici Celebrities non andrà in onda sabato, ma il mercoledì









Ornella Vanoni, colta di sorpresa, si gira verso Platinette e chiede cosa stia succedendo e la De Filippi risponde: Ornella Vanoni, colta di sorpresa, si gira verso Platinette e chiede cosa stia succedendo e la De Filippi risponde:

Niente, non ti preoccupare. Io devo iniziare un altro programma che è Tu sì que vales, Michelle è bravissima e vi divertirete molto

