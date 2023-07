Amadeus, attacco a Sgarbi e Morgan? Il post misterioso: «Gli idioti vogliono sempre parlare». Ecco cosa è successo

Amadeus ha aperto il suo primo profilo Instagram solo da qualche mese (durante il Festival di Sanremo di quest'anno, ndr), ma sembra aver già capito come fare polemica. Il conduttore ha pubblicato una frase a dir poco velenosa, senza però indicarne il destinatario: «In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente - si legge nel breve testo condiviso da Ama - Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare».

E, per ribadire il concetto, ha aggiunto: «Più volte ho constatato che è proprio così».

Sgarbi, insulti e sessismo al Maxxi di Roma: dipendenti in rivolta. Sangiuliano: io contro le volgarità

Amadeus, polemica con Sgarbi e Morgan?

Sebbene Amadeus non faccia nomi, almeno in maniera esplicita, il pensiero vola subito a Vittorio Sgarbi e Morgan. I due, nel corso del discusso incontro al museo Maxxi di Roma, hanno avuto modo di parlare anche del conduttore: «Domani mi occuperò del caso Sanremo - aveva detto il sottosegretario - è possibile che di Sanremo debba occuparsene Amadeus? Potrà fare il presentatore, ma non deve scegliere le canzoni, che roba è?».

Frasi a cui Morgan ha aggiunto: «Credo sia antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di Sanremo... Non dico perché lui non se ne intende di musica, perché questo è un dato di fatto e sarebbe una cosa da non fargli firmare nemmeno per un anno… Ma cinque!». Il siparietto si è concluso con Sgarbi che offre la conduzione a Morgan: «Comunque domani cominciamo a lavorare perché tu faccia Sanremo… Sfrattiamo Amadeus che lì ha messo le tende».