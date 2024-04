Affari tuoi, 'come due giorni fa': la 'strana' scena che si ripete identica a distanza di giorni

Negli ultimi giorni, ad Affari Tuoi, si sta verificando "una strana coincidenza" che i telespettatori hanno immediatamente notato. Susanna e la figlia Sofia da Modena sono state le giocatrici della puntata di Affari Tuoi andata in onda (come sempre) su Rai 1. Le due protagoniste di questa puntata sono arrivate alle battute finali del gioco, portando avanti il pacco numero 14. Un numero che hanno raccontato essere particolarmente importante. "È la data di nascita di un mio zio che non c'è più", ha dichiarato Susanna. Proprio verso la fine della puntata la concorrente è rimasta con un pacco da 500 euro e un altro da 50mila euro. Solo durante l'ultima fase, il dottore le ha offerto 17mila euro, proprio come due giorni fa. I telespettatori lo hanno subito notato. Nella puntata andata in onda sabato 13 aprile, persino un'altra coppia era arrivata alla fine con le stesse identiche cifre, offerta del dottore inclusa. I due in quel caso hanno scelto di rifiutare i 17mila euro, per poi scoprire che nel loro pacco c'erano i 500 euro. La medesima scelta che hanno fatto oggi Susanna e Sofia. Le quali, non a caso, hanno ammesso: "Ringraziamo ma noi crediamo in questo pacco e quindi rifiutiamo". "Il dottore ci ha ricordato una puntata dell'altro ieri - ha replicato allora il conduttore, Amadeus - il concorrente rifiutò e nel pacco c'erano 500 euro, ce l'ha voluto ricordare. Perché?". Anche questa volta è andata nello stesso identico modo dell'altra puntata. Dopo aver rifiutato l'offerta, mamma e figlia hanno scoperto di avere nel pacco solo 500 euro. Photo credits: Kikapress - Shutterstock; music by Korben MKdB



