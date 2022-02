Una grossa femmina di squalo bianco è stata catturata e uccisa al largo delle coste tunisine. L'esemplare, lungo oltre quattro metri, è stato catturato (forse accidentalmente) al largo dell'isola di Djerba e sbarcato nel porticciolo di fronte al mercato di Houma. Un episodio gravissimo che, come riportato da Houtiyat, l'associazione tunisina che si occupa di studio e ricerca dei cetacei che ha diffuso le immagini che proponiamo, "rappresenta la perdita di una delle ultime femmine di questa specie presenti nel Mediterraneo".

Lo squalo bianco, infatti e contrariamente a quanto comunemente si possa pensare, è presente da sempre nelle acque del Mare Nostrum con una popolazione stanziale dopo che, migliaia di anni fa, si è separata da quella atlantica. Persino Collodi, nel suo celeberrimo Le Avventure di Pinocchio, lo utilizzò per ingoiare barche e butattino.

"Quella dello squalo bianco Mediterraneo, spiega il direttore scientifico di Oceans Research, prestigioso Istituto di Ricerca sudafricano, è una popolazione unica al mondo. Anche per questo, sottolinea, per una maggior tutela, è auspicabile si possano avviare presto dialoghi bilaterali tra l'Europa e i Paesi nordafricani che si affacciano sul Mediterraneo perché, in acqua, gli squali non conoscono barriere".

Sì perché è pressoché inutile proteggere un animale solo in alcuni paesi del Meditteraneo. Non è chiaro il numero degli esemplari di squalo bianco ancora presenti nel nostro mare, di certo c'è che non si incontrano più come un tempo. Persino i piccoli, sono sempre più rari. Tanto che, ormai, si pensa siano sull'orlo dell'estinzione.

"Il danno arrecato all'ecosistema marino determinato dalla perdita di predatori apicali come gli squali, ha spiegato la biologa Valentina Braccia, è gravissimo. Forse non immediato ma nel tempo, gli squilibri determinati dalla mancanza di predatori, potrebbero determinare danni irreparabili".

Ogni anno, nel Mediterraneo, una media di cinque o sei grandi squali bianchi finiscono per essere uccisi nell'ambito delle attività umane legate alla pesca. Un numero che la naturs della specie, non riesce a rimpiazzare né sostenere.