Pony trascinato con l’auto e abbandonano in strada: orrore nel Ragusano

Un gesto ignobile e barbaro quello accaduto ad Acate, un piccolo comune in provincia di Ragusa in Sicilia. Un pony, probabilmente rubato, è stato trascinato per chilometri da un'auto a grande volocità e poi abbandonato sul ciglio della strada. A ritrovare l'animale, agonizzante, sono stati alcuni dipendenti di un’azienda della zona i quali, verso le 7 del mattino di oggi, hanno scoperto il corpo del pony che presentava, oltre a molteplici fratture, delle terribili ferite provocante dal trascinamento.

L'animale, una femmina di dieci anni, è stato soccorso dai veterinari dell'Asp. Putroppo non c’era più nulla da fare per salvarlo, sono stati costretti a sopprimerlo. «In tutta la mia vita non ho mai visto immagini così dure e sconvolgenti - ha detto Riccardo Zingaro, responsabile provinciale dell'Oipa - Una crudeltà enorme, sull'asfalto è rimasta una scia di sangue».Non è stato ancora trovato il proprietario del pony e non si esclude che l'animale sia stato rubato. Gli inquirenti visioneranno le telecamere di videosorveglianza della zona per individuare i responsabili.

