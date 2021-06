L’orsetto Juan Carrito, il figlio dell’orsa Amarena, è rimasto intrappolato in un pollaio di Collarmele (L'Aquila) per alcune ore. E' riuscito a recuperare la sua libertà grazie all’intervento dei guardia parco e della Forestale che hanno dovuto però lavorare l’intera mattinata di ieri, sparando anche qualche colpo in aria, per convincerlo a tornare in montagna nel suo ambiente naturale.

L’operazione del recupero dell’animale ha mobilitato...

