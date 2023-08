Scoperta in Canada la medusa più antica del mondo, nuotava 500 milioni di anni fa: il segreto dei tentacoli

Nuotava nel mare molto prima che comparissero i dinosauri, la più antica medusa mai ritrovata finora: denominata Burgessomedusa phasmiformis, è stata scoperta in un fossile risalente a 505 milioni di anni fa e rinvenuto sulle Montagne Rocciose del Canada, durante una campagna di scavi nel giacimento di Burgess Shale fra gli anni Ottanta e Novanta.

La scoperta

L'identikit della nuova specie è pubblicato dai ricercatori del Royal Ontario Museum sulla rivista Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences.

Il futuro della ricerca

«Trovare animali così incredibilmente delicati conservati negli strati rocciosi in cima a queste montagne è una scoperta meravigliosa», commenta Jean-Bernard Caron, paleontologo e co-autore dello studio. «Burgessomedusa arricchisce la complessità delle reti alimentari del Cambriano» e dimostra che la predazione non era messa in atto solo dai grandi artropodi acquatici come l'anomalocaride.