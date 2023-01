Lilli, la cagnolina scappa terrorizzata dai botti di Capodanno: trovata morta in un canale

Si chiamava Lilli. Splendido esemplare di quasi 13 anni di collie scozzese, sprizzava energia da tutti i pori. Lilli non c'è più. Terrorizzata dai botti di Capodanno, era riuscita a saltare la recinzione dove viveva e fuori di sé, era fuggita facendo perdere le tracce. Almeno fino a qualche ora fa. Sì perché la povera cagnolina, come documentato dalle drammatiche immagini diffuse da Laura Masutti, è stata rinvenuta morta in un canale.

Cagnolina muore per i botti di Capodanno

Una fine orribile che deve essere sopraggiunta a seguito del gelo e della paura infinita che le hanno spezzato il cuore. Il triste episodio è accaduto a Cirié, nel Torinese, in località Robaronzino. A rattristare ulteriormente gli animi, il fatto che la cagnetta sia morta sola. I proprietari, infatti, stando a quanto riportato dalle cronache locali, non erano in casa.

I precedenti

Eppure, la povera Lilli non era nuova a fughe dovute ai botti. Già nel capodanno del 2014, era riuscita a fuggire. In quella occasione, fortunatamente era stata ritrovata. "Penso a tutti gli animali che hanno perso la vita questa notte", ha voluto sottolineare la Masutti commentando l'accaduto. E poi, "Tutto per colpa dell'indifferenza e dell'ignoranza".