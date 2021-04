Dopo 15 mesi di intenso lavoro, l'intera comunità di giraffe di Rothschild rimasta intrappolata su un'isola formatasi per l'innalzamento delle acque del lago Baringo, in Kenya, è stata trasferita su zattere nella riserva nuova Ruko Community Wildlife Conservancy, gestita dalla no-profit texana Save Giraffes Now. E stanno facendo il giro del mondo le immagini dell'ultimo salvataggio di una mamma giraffa, Ngarikoni e di sua figlia Noelle, nata...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati