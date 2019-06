Turista veneto travolto da un'auto ​in Sardegna. Sbalzato dallo scooter

PADOVA - Un turista 70enne di Padova, Antonio Franchina, mentre viaggiava a bordo di uno scooter, sulla statale 125 a Budoni (Olbia-Tempio), è rimasto gravemente ferito in seguito a uno scontro contro un'auto condotta da una donna di 45 anni. Trasportato con l'elisoccorso del 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro, l'uomo si trova ora ricoverato nel nosocomio barbaricino in gravi condizioni. Il pensionato è stato sbalzato dal mezzo ed è caduto rovinosamente terra. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Siniscola, che sono al lavoro per accertare le responsabilità.

