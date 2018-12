di Ida Di Grazia

, in arteha regalatoal canile. E non è la prima volta. Da anni, insieme alla moglie Francesca Valiani, supportano la struttura di Cortona e i suoi volontari con donazioni. Quest'anno però si è davvero superato.Come un moderno Babbo Natale, versione Pet friendly, ha fatto recapitare ai volontari della struttura di Ossaia 23 quintali di cibo tra scatolette e croccantini.La responsabile della struttura, Stefania Bistarelli, gestita da più di 20 anni con amore e dedizione dall’associazione Etruria Animals Defendly, ha ringraziato Jovanotti anche sui social«Il Canile di OSSAIA - scrive su Facebook Stefania Bistarelli - ringrazia sentitamente Jovanotti che anche quest'anno non ha fatto mancare il suo regalo di Natale ai nostri amici a quattro zampe, e con l'occasione, ringrazia anche tutte le persone che ci sostengono e ci aiutano sempre durante l anno»