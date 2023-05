Gabbiano contro topo, alla stazione Termini di Roma l'ultimo scempio: la fuga dei turisti

Sporcizia, animali e disagio Roma si presenta così a chi arriva passando per la stazione Termini, un topo morto trascinato via da un gabbiano tra le grida dei passanti.

Ogni giorno migliaia di persone arrivano nella Capitale e la prima cosa che vedono sono proprio le strade limitrofe alla stazione. Queste vie come risaputo sono caratterizzate da bivacchi, degrado e davvero troppi rififiuti dunque non rappresentano proprio un bel biglietto da visita per la città. Oltre a non dare una bella immagine l'immondizia accumulata e lasciata a marcire per terra o fuori dai cassonetti attira inevitabilmente vari animali.

Ama taglia i bonus ai netturbini di Roma e chiede gli arretrati, i sindacati minacciano: «Scenderemo in piazza»

Proprio nella giornata di ieri un topo giaceva nel bel mezzo del marcipiede creando non poco scompiglio. Diverse turistre con ancora le valige in mano passandogli vicino non hanno potuto fare a meno di gridare spaventate, chi lo calpestava per sbaglio, chi ormai ci ha fatto l'abitudine, chi lo guardava dispiaciuto.

Il piccolo animale ha attirato l'attenzione di molti passanti tra cui quella di un gabbiano, l'unico che si è occupato di dare una "ripulita" alla strada portandoloselo via, probabilmente per mangiarlo indisturbato.