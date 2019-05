Delfino spiaggiato, il vigile si butta in acqua e lo salva

Un delfino spiaggiato, per molti ormai spacciato, e un uomo che si butta in mare salvandogli la vita. Il protagonista di questa storia a lieto fine è Carmelo Cocuzza, 53 anni, vigile urbano di Orbetello

di venerdì scorso sulla spiaggia della Giannella di Orbetello.



L'agente della polizia municipale è intervenuto insieme ad altri due colleghi dopo la telefonata al comando di una donna che segnalava la presenza dell'animale arenato. Arrivato sul posto, Cocuzza

è entrato in acqua per spingere il delfino lontano dalla secca. Ma l'animale non ne voleva sapere di allontanarsi così il vigile ha preso il delfino per la coda e ha iniziato a trascinarlo a largo.



«Ho iniziato a massaggiarlo - ha raccontato Cocuzza al quotidiano - e poi ho iniziato a parlargli. Gli dicevo che doveva vivere, che doveva allontanarsi, che non doveva morire. Era come se mi stesse a sentire. E il delfino ha reagito e si è allontanato». Il 53enne ha poi raccontato che, prima di andare verso il mare aperto, il delfino ha fatto un giro intorno a lui «come se mi volesse ringraziare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Grosseto).Come racconta oggi il quotidiano «Il Tirreno», il fatto è avvenuto nella nottenon ci ha pensato un secondo: