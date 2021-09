Covid, sei leoni e tre tigri positivi allo zoo di Washington: «Infezione trasmessa da un asintomatico»

Il Covid dilaga anche tra gli animali. Sei leoni e tre tigri dello Smithsonian's National Zoo di Washington sono risultati positivi ad un test preliminare del Covid. Lo ha reso noto lo zoo oggi con un comunicato in cui si precisa che i risultati definitivi dei test sono attesi per i prossimi giorni. I responsabili del giardino zoologico hanno deciso di compiere gli accertamenti sui felini dopo che i guardiani hanno notato «la perdita di appetito, sonnolenza e sintomi di raffreddamento». I veterinari dello zoo hanno avviato la cura antibiotica per leoni e tigri che rimangono sotto stretta osservazione. Nessun altro animale dello zoo risulta contagiato e non è stata individuata l'eventuale 'fonte umanà del contagio.

Covid, contagiati 13 gorilla dello zoo di Atlanta: Ozzie, 60 anni, rischia di morire

«È stata condotta un'indagine accurata di tutto lo staff che è entrato in contatto con i leoni e le tigri», si assicura ancora nel comunicato precisando che «è possibile che l'infezione sia stata trasmessa da un asintomatico». A breve gli animali dello zoo di Washington riceveranno il vaccino anti Covid che è stato sviluppato specificatamente per gli animali da Zoetis ed è stato autorizzato dal dipartimento dell'Agricoltura. Nei giorni scorsi, lo zoo di Atlanta ha reso noto che 13 gorilla erano risultati positivi al test del Covid.