«Tra vaccini e autismo nessuna correlazione»

Alla vigilia della discussione alla Camera del decreto sull'obbligo di vaccino per i bambini che vanno a scuola, già approvato in Senato, la Corte di Cassazione nega il risarcimento al padre di un minore autistico, che sosteneva che la patologia sviluppata dal figlio fosse stata causata dalla vaccinazione antipolio. Per i supremi giudici, «non è al momento ipotizzabile una correlazione tra vaccinazione e malattia». È scritto nella sentenza emessa ieri dai magistrati della sesta sezione civile, presieduti da Pietro Curzio. Gli ermellini...