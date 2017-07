Bagarino bellunese pizzicato dal Questore mentre vende i biglietti

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVIDALE DEL FRIULI (Udine) -bellunese pizzicato daldi Udinementre vende i biglietti prima del concerto dia Cividale del Friuli, nei giorni scorsi; è stato proprio il questore, infatti, a notare uno strano movimento e ad avvisare gli agenti di polizia del Commissariato. I poliziotti lo hanno subito fermato e identificato: si trattava di undi 46enne che, vicino al parco della Lesa, offriva in vendita biglietti d’ingresso al concerto al prezzo di. Per lui è scattata la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal territorio del comune di Cividale del Friuli per due anni. I biglietti che voleva vendere sono stati acquisiti e trattenuti perché c'era il dubbio che possano essere contraffatti.