Cristina, orfana ha realizzato il suo sogno: un gattino da coccolare

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Cristina è orfana e vive insieme a Chiara e a un’assistente familiare in un'abitazione assistita di via Rismondo, della Cooperativa Sociale Trieste Integrazione a marchio Anffas Onlus. Entrambe sono supportate nel loro percorso didalla rete dei servizi formata dalla stessa Anfaas, dale da numerosi soggetti che operano a favore della disabilità. Cristina da qualche tempo aveva espresso il desiderio di averee da coccolare. Detto fatto: in accordo con i servizi e con la pronta collaborazione di Giorgio Cociani è stata individuata Cleo, una gattina docile e bisognosa di affetto, che è stata consegnata ufficialmente ieri a Cristina, nel Gattile di via della Fontana 4. Presente anche l'assessore comunale alle Politiche Socialile responsabili dell'Anfaas Marinella Gilli e Annalisa Zovatto e di Susanna Huckstep in qualità di madrina d'eccezione. «Abbiamo esaudito il desiderio di una ragazza che sta affrontando un percorso di autonomia : avere un gattino da accudire. Questo per me e' un bellissimo giorno. Buona vita a Cleo» ha commentato l'assessore sulla sua pagina Facebook.