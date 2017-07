ARRESTATO L'EX PRESIDENTE DELLA TRIESTINA CALCIO

Tra le otto persone arrestate stamani, nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Pordenone su presunte contraffazioni nel settore dei prosciutti, c'è anche l'ex presidente della Triestina Calcio Stefano Fantinel, noto allevatore e titolare di aziende agricole di San Daniele del Friuli. Fantinel è stato alla guida della società alabardata ai tempi della serie B. Assieme a lui sono stati posti agli arresti domiciliari Carlo Venturini di Gemona, Aurelio Lino Grassi di Campoformido, Michele Pittis di Codroipo, Sergio Zuccolo di Varmo; Loris Pantarotto di Morsano al Tagliamento, Elena Pitton di Zoppola e Renzo Cinausero, di San Martino al Tagliamento.

LA DIFESA

«Non abbiamo evidenza di prove né tecniche né scientifiche che suffraghino l'ipotesi, da noi contestata, di un impiego di linee genetiche non consentite dalla Dop del San Daniele». Lo ha affermato l'avvocato Maurizio Conti, legale di due degli allevatori della provincia di Udine finiti oggi agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Pordenone. «Siamo molto colpiti - ha detto il legale - da questa misura. Siamo a conoscenza dell'indagine già da febbraio e non c'è nulla che faccia ritenere modificato il quadro dell'epoca», ha aggiunto preannunciando già il ricorso al tribunale del Riesame. Domani intanto si terrà l'interrogatorio di garanzia davanti al gip.

UDINE E PORDENONE - Otto persone, tra le province die di, sono state raggiunge questa mattina di venerdì 28 luglio, dalladell'assegnazione aglia seguito di un'indagine dei carabinieri del Nas di Udine, in ​collaborazione con l’Ispettorato repressioni frodi, coordinati dalla Procura di Pordenone.Si tratta del seguito di un’indagine che aveva preso avvio nel febbraio scorso, legata alla verifica delle materie prime che si utilizzano per produrre i. L'inchiesta mira a chiarire se le aziende abbiamo effettivamente impiegatocon tutte le caratteristiche previste dal disciplinare di produzione. Tra i destinatari delle misure ci sono, produttori, liberi professionisti e responsabili di; cinque di loro sono stati raggiunti in provincia di Udine e tre nella Destra Tagliamento. Associazione per delinquere finalizzata allanel commercio, falso,a danno di altri, contraffazione dei marchi e, infine, truffa ai danni dell’Unione Europea le ipotesi di reato contestate.