Sicurezza e profughi, ora scende in piazza l'Esercito: lagunari in strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - L'per controllare ledella provincia. Da oggi un contingente diaffiancherà la forze di polizia trevigiane con pattugliamenti e guardie nei punti ritenuti più sensibili.«Sto lavorando per potenziare gli organici delle forze dell'ordine trevigiane». Qualche giorno fa il prefetto Laura Lega ribadiva le sue intenzioni per aumentare il livello diin provincia «», ribadiva. E in attesa che l'aliquota di personale in più per polizia e carabinieri si materializzi, a garantire il controllo del territorio ci penseranno anche i. Proprio ieri il ministero dell'Interno, sempre su richiesta del Prefetto, ha assegnato alla marca 20 soldati che affiancheranno le forze di polizia nella vigilanza di obiettivi ritenuti sensibili.Si tratta di undel Raggruppamento Lagunari Serenissima con sede a. Entreranno in servizio immediatamente e saranno concentrati essenzialmente in tre quadranti:. Non a caso i tre centri costantemente al centro della discussione per la presenza dei richiedenti asilo.