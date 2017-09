Non vuole essere sfrattato, si getta dell'acido: feriti anche i militari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VEDELAGO - Non voleva essere sfrattato e per questo, quando questa mattina (venerdì 29 settembre) sono arrivati i carabinieri in via Massari a Barcon diha tentato di uccidersi cospargendosi di acido. E' accaduto alle 10.30. L'uomo è stato ricoverato: non è in pericolo di vita. Leggermente ustionati dall'acido anche i due carabinieri intervenuti per l'esecuzione. Lo sfratto era pendente da tre anni.