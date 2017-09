di Elena Filini

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPRESIANO - Il suo cruccio era di non poterla più prendere in braccio. Ma il male le stava togliendo ogni forza. Così Elisa aveva iniziato a scrivere . Bigliettini che nascondeva negli angoli della casa, sicura che prima o poi sarebbero stati trovati. E poi due interi quaderni di pensieri e ricordi per sua figlia. «Era terrorizzata dal fatto che la bambina potesse. Per questo. Finché non è entrata in coma». A due giorni dalla scomparsa della moglie, che ha chiuso gli occhi per sempre alla casa dei Gelsi dopo aver combattuto contro un tumore al seno,è ancora coraggiosamente in piedi. E lo sarà ancheper lenella. «So che prima o poi mi fermerò. Ma adesso mi sento ancora utile», sospira.La loro storia era iniziata 5 anni fa. Si erano conosciuti relativamente tardi, e per caso. «Eravamo due adulti forse anche abbastanza disillusi. Ma abbiamo capito molto presto che il nostro era stato un incontro speciale, di quelli che ti rivoluzionano la vita». Per Elisa, Alessio Vincenzotto. «Col tempo avevamo messo su casa. Non era ancora finita, ma Elisa ha voluto accelerare tutto. Desiderava che la casa fosse a posto, voleva scegliere l'arredamento delle stanze, la cucina, lasciare la sua impronta». E anche la lancetta delle nozze è stata portata al 14 agosto. «È stata una giornata speciale. Ma non abbiamo neppure fatto in tempo a scegliere insieme le foto. E neppure a scartare i regali. E' ancora tutto lì». Quando parla di lei, Alessio non riesce a essere triste. «Non ce la faccio a rammaricarmi con il destino. Non perché dentro non sia ucciso anch'io. Ma perché»...