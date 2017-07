Schiaffi al cagnolino e aggredisce la tabaccaia: cliente lo blocca con un pugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - (M.G.B.)e lo fa arrestare sotto gli occhi dei passanti. L'uomo, evidentemente fuori controllo, ha anche tentato di sfuggire ai carabinieri intervenuti sul posto, spintonandoli. Ma alla fine i militari hanno avuto la meglio. In manette è finito M.C., 41 anni, residente in città, con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'arresto è stato convalidato e l'uomo è stato rimesso in libertà.L'aggressione è accaduta l'altro pomeriggio, poco prima delle 18, alla, nella piazzetta del parcheggio a fianco del Giustinianeo. Il quarantunenne, mai visto prima dalla titolare, è entrato nel negozio e senza alcun motivo, che in quel momento era con lei. Non contento gli dato anche un pestone, facendo guaire la povera bestia. Sempre più innervosito e in escandescenze, si è scagliato anche contro la tabaccaia, prendendola a spintoni. Infine ha diretto la sua furia contro il negozio, rovesciando espositori e altri oggetti sia all'interno che all'esterno...