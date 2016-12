La Diocesi: «Per noi è una ferita, il sacerdote si è fatto da parte»

PADOVA - «È una ferita. Anche solo un'inchiesta o un sospetto di questo tipo per la Diocesi intera e in particolare per quella comunità cristiana»., vicario episcopale della Diocesi di Padova, spiega così la posizione della chiesa di Padova sulla vicenda che vede un parroco padovano indagato per violenza privata e favoreggiamento alla prostituzione. Ieri i carabinieri, in esecuzione di un decreto della procura della Repubblica di Padova, hanno messo in atto una perquisizione nell'abitazione del sacerdote:attualmente in fase di analisi. A denunciare il parroco una donna rumena con cui il sacerdote avrebbe avuto una lunga relazione è che ora lo avrebbe accusato di averla. Un'accusa secondo gli inquirenti tutta da verificare e al vaglio ora della procura. Don Cagol ha ribadito oggi che nella diocesi «per la vicenda ma prima di esprimere alcun giudizio ci riserviamo di conoscere la realtà dei fatti e si spera che al più presto venga fatta luce». «Il vescovo ha parlato con il sacerdote e lui, concordandolo con il vescovo,- ha concluso - evidentemente in questi giorni non è il caso che stia lì in sede. Penso sia normale che in attesa dell'evolversi degli eventi una persona pubblica non stia sotto i riflettori». ha concluso il vicario del vescovo.