Parroco faceva prostituire l'amante: nella canonica una stanza del sesso

PADOVA - Insospettabile perchée al di sopra di ogni sospetto perché. Ma ieridi 48 anni, parroco della, piccolo rione di 1.500 anime tra il quartieree la strada che porta al casello autostradale di Padova Est, è finito nel registro degli indagati per favoreggiamento della prostituzione e violenza privata ( la Diocesi si è detta "ferita" da questa vicenda e il parroco si sarebbe fatto da parte ).prima di diventare sacerdote e poi fondatore di Casetta Michelino progetto per dare assistenza agli anziani, secondo l'accusa don Contin a partire dal 2014 avrebbe avuto unacon una sua parrocchiana. Un amore intenso, ma ben presto sfociato in situazioni morbose.La donna, non più tardi di due settimane fa, ha denunciato ai carabinieri di avere, ma soprattutto di essere stata offerta ad altri uomini in cambio di denaro. Accuse pesanti e su cui la Procura ha fatto scattare le indagini, che sono culminate ieri mattina con la perquisizione della canonica in uso a don Contin. I militari hanno sequestrato numerosi giochi erotici come fruste e vibratori, ma anche materiale pornografico come video hard.