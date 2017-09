Condannato a 23 anni, pericoloso omicida evade durante il permesso

di Marco Aldighieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - È caccia a un, nato a Belgrado 43 anni fa, èdalla casa di reclusione Due Palazzi lo scorso mercoledì. Il magistrato di sorveglianza gli ha, dal 26 al 29 settembre, per andare nelladi via Po. In questo arco temporaleper fare compere o mangiare una pizza. Inoltre gli è stato anche concesso di sconfinare nel vicino comune di Limena. Il suo rientro in carcere era stato fissato per ieri alle 18. Ma Boris Rasnik, mercoledì 27 settembre, è fuggito., guidata da un complice, e sparire nel nulla. Le ricerche dell'omicida sono state diramate a tutte le forze di polizia.Il serbo,, nel 1996 a Torino. Dopo il regolamento di conti era scappato in Germania e solo nel 2003 è stato estradato al Brennero e consegnato agli uomini della Squadra mobile di Bolzano. Rasnik, uomo dalle decine di alias, è stato condannato anche a quattro anni per furti e altri reati commessi in diverse città d'Italia. Nonostante il mandato di cattura già emesso nel 1996, la Germania non aveva concesso l'estradizione per le condanne in contumacia, con processi il cui svolgimento non è con certezza a conoscenza dell'imputato...