L'oro di Mussolini, il mistero irrisolto del tesoro scomparso

di Carlo Nordio

Il 29 Aprile 1957 si aprì, davanti alla Corte d'assise di Padova, un processo singolare per i tempi, i luoghi e le persone. I reati risalivano infatti a dodici anni prima, ed erano stati commessi a oltre trecento chilometri di distanza. Gli imputati erano in parte latitanti e in parte protetti dalla tanto vituperata immunità parlamentare. Quanto alle accuse, erano gravissime: omicidio plurimo premeditato e aggravato, peculato e altre cosucce minori. Tuttavia il processo diventò famoso non per le stragi che vi venivano rievocate, ma per il mistero di un tesoro scomparso: il cosiddetto Oro di Dongo.L'antecedente era stato l'arresto di Mussolini, e quel che ne era seguito. Come è noto, il Duce fu fermato il 27 Aprile 1945 sulla piazza di Dongo, mentre scappava travestito da soldato tedesco. Con lui viaggiavano una quindicina di gerarchi, che furono sommariamente fucilati in riva al lago. Mussolini fu portato di notte - dopo varie peregrinazioni - nella casetta dei coniugi De Maria, nella vicina frazione di Bonzanigo. Da qui fu prelevato il giorno dopo dai partigiani del CLNAI , (il Comitato Liberazione Nazionale Alta Italia) e ucciso a mitragliate assieme a Claretta Petacci. Sui particolari di questa esecuzione fiorirono le leggende, alimentate dalle discordanti versioni dei protagonisti. Quella ufficiale, diffusa dal PCI, che a sparare fosse stato Walter Audisio, il colonello Valerio, è oggi praticamente abbandonata. Ma chiunque abbia materialmente esploso i colpi mortali, è certo che la condanna a morte del Duce fu decisa il 25 Aprile in un convento di Salesiani dai vertici del Comitato. Sandro Pertini, che ne faceva parte, fu su questo sempre chiaro e categorico. Ma torniamo al tesoro scomparso.Mussolini portava con sé un paio di borse. Anche qui si lavorò di illazioni. Qualcuno sostenne che contenessero addirittura un carteggio con Churchill che avrebbe rivoluzionato la storia.Martin Gilbert, l'autore della più documentata e monumentale biografia dello statista inglese non si degna nemmeno di parlarne, e si capisce. La sola idea che sir Winston abbia intrattenuto rapporti epistolari compromettenti con quello che chiamava lo sciacallo scondizolante ai piedi di Hitler è, fino a prova contraria, quantomeno azzardata. E' vero invece che le borse contenevano oro, assegni e banconote straniere. Ancora più