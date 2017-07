Estate horror nelle sale: dal ritorno di “Shining" alla bambola indemoniata di “Annabelle 2”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da classici come il ritorno nelle sale di “Shining” di Stanley Kubrick o la trasposizione cinematografica (dopo la miniserie del 1990) di “It” di Andrés Muschietti, dal capolavoro di Stephen King, al thriller horror/commedia nera “Auguri per la tua morte di Christopher Landon”.In piena estate, tra gli altri, doppia uscita il 3 agosto, con il ritorno della bambola indemoniata in Annabelle 2: Creation di David Sandberg e Angoscia di Sonny Mallhi su un'adolescente, Tess (Ryan Simpkins), che inizia ad essere tormentata da “segnì” legati alla drammatica morte di una coetanea avvenuta anni prima. Protagonista teen anche per Lars Klevberg in Polaroid (24 agosto), su Bird (Kathryn Prescott) che entra in possesso di una vecchia macchina fotografica "assassina".Il 30 agosto si va in mare con un branco di squali scatenati in Open Water 3 - Cage Dive di Gerald Rascionato. La casa al 112 Ocean Avenue nella cittadina di Amityville, teatro di un fatto di cronaca nera reale, nel 1974 - i brutali omicidi da parte del 23enne Ron De Feo di genitori, fratelli e sorelle - torna scenario per un nuovo film (il 19/o) della serie horror partita nel 1979, “Amityville: Il risveglio di Franck Khalfoun” (23 agosto) con Bella Thorne e Jennifer Jason Leigh come nuove inquiline.Una casa piena di presenze demoniache è protagonista anche in “The devil's candy di Sean Byrne” (7 settembre): a condire la storia una colonna sonora “metal” di prima categoria,dagli Slayer ai Sunn O. Le origini di “Faccia di cuoio”, il killer della saga cult “Non aprite quella porta”nata dal regista Tobe Hooper (qui in veste di produttore esecutivo) vengono raccontate da Leatherface di Alexandre Bustillo e Julien Maury (14 settembre).Tra gli horror di ottobre, c'è “The midnight man” di Travis Zariwny, con le due icone del genere Robert Englund e Lin Shaye, nel rifacimento del film low budget di Rob Kennedy del 2013. Il 19 ottobre è il giorno dell'uscita di “It” di Andrés Muschietti, con il risveglio dell'entità assassina nelle forme del pagliaccio Pennywise (Bill Skarsgard). Per Halloween (31 ottobre), torna in sala con un'uscita evento di tre giorni Shining di Stanley Kubrick, in versione 4k ed esce Saw: Legacy di Michael e Peter Spierig che spera di rinverdire, con questo ottavo capitolo, la serie di film sul diabolico “enigmista” Jigsaw iniziata nel 2005.C'è sempre la Blumhouse dietro Auguri per la tua morte di Christopher Landon (9 novembre), thriller/horror a colpi di humour nero sull'universitaria Tree (Jessica Rothe), costretta a rivivere continuamente il giorno del suo compleanno nel quale finisce uccisa da un misterioso killer mascherato. I toni horror, per quanto insieme a forme narrative più ricche e complesse, ispirano anche i nuovi autori: fra questi Yorgos Lanthimos, che in “The killing of a sacred deer” con Colin Farrell e Nicole Kidman, racconta il rapporto indissolubile tra una famiglia borghese e un misterioso ragazzo.Mentre Joachim Trier in Thelma (che debutterà a Toronto) rende protagonista una studentessa che dopo essersi innamorata di una coetanea, scopre di avere inquietanti poteri soprannaturali. Infine Andy Nyman (anche coprotagonista con Martin Freeman) e Jeremy Dyson portano sul grande schermo Ghost stories, la loro piece teatrale esperienziale che ha sbancato a Londra.