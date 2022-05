Violenta grandinata ad Asolo questa notte: 20 centimetri di ghiaccio. Danni anche in altri comuni Video

ASOLO - Quasi venti centrimetri di grandine sono caduti questa notte solo ad Asolo, una tempesta terribile che ha costretto i residenti a scendere in strada per spalare i chicchi e verificare i danni alle auto. Il maltempo si è abbattuto pesantamente sulla città per mezz'ora circa. «Una cosa mai vista prima» raccontano i residenti più anziani. Molti cittadini, passata la tempesta sono scesi in strada con badili e pale che di solito si usano per spalare la neve per rimuovere gli accumuli di un fenomeno che ha causato danni ingentissimi ancora impossibili da valutare. Altre foto e documenti arrivano da San Polo di Piave, Santa Lucia, Maserada Nervesa della Battaglia, Mansuè e altre segnalazioni continuano ad arrivare dalla Marca a macchia di leopardo. La tempesta di ieri sera arriva in un momento in cui i vitigni stanno sviluppando i grappoli determinando così danni ingentissimi non solo alle auto e alle proprietà private, ma anche alla viticoltura locale.

Pio Dal Cin

(Video pagina Fb TornadoItalia)