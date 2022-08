Toscana, il suggestivo sentiero dell’acqua: sembra di essere nel bosco di Biancaneve

La Toscana non smette mai di stupirci ed è una delle regioni italiane più amate dai turisti che non perdono occasione di visitare i posti più nascosti di essa. Ce ne sono tanti, suggestivi e meravigliosi, immersi nella natura dove è possibile vivere una pace di sensi lontani dal caos della città. In particolare c’è il sentiero dell’acqua dove potrete fare una lunga passeggiata ai piedi del fiume che vi scorre, assaporando passo dopo passo la bellezza incontaminata di un luogo surreale. FOTO: ALESSIA MALORGIO MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

LEGGI ANCHE:-- Toscana, in questo borgo è stato ricostruito il villaggio di Geppetto