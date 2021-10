Ita Airways: azzurra la nuova livrea degli aerei, come "l'Italia che vince"

«Azzurro è il colore dell'Italia bella, sportiva, record di medaglie olimpiche, la valanga azzurra, la nazionale. Quando ci sono gli azzurri tutti tifiamo e il mondo ci guarda con ammirazione. Azzurro è qualcosa che ci rende diversi e distintivi. Per questo la nuova livrea di Ita Airways sarà azzurra come l'Italia che vince». Lo ha detto Giovanni Perosino, Direttore Marketing di Ita, durante l'evento di presentazione della compagnia di bandiera in cui è stato presentata anche la nuova pubblicità in onda da oggi. (LaPresse)