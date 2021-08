Croazia, lo specchio d'acqua scende nelle viscere della terra

La Croazia è certamente rinomata per le località balneari mozzafiato che si affacciano sul Mar Adriatico, ma anche l’entroterra non è da meno: in particolare nella regione della Dalmazia vi segnaliamo un lago misterioso e affascinante conosciuto come ‘l’occhio della Terra’. A guardarlo dall’alto questo specchio d’acqua sembra effettivamente avere la forma di un occhio dalle mille sfumature di azzurro, blu, smeraldo e cobalto. È detto così perché il bacino lacustre ha una profondità non ancora ben identificata che si addentra proprio nelle viscere della terra. Cos'altro c'è da sapere (Foto: Shutterstock - Music: "Memories" from Bensound.com)

LEGGI ANCHE: -- Quel lago nasconde più di mille relitti: cosa è stato trovato sul fondo dello specchio d'acqua

APPROFONDIMENTI ITALIA Codice rosso per i ghiacciai italiani ITALIA Calabria, il castello sul mare che non tutti conoscono MONDO E' il percorso autostradale più bello del mondo: dove si...