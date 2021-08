Calabria, questa è una delle spiagge più belle d'Italia

In Calabria lungo la Riviera dei Cedri si trova una delle spiagge più belle d'Italia: quella dell'Arcomagno. Un piccolo gioiello celato a prima vista, che prende il nome proprio dall'arco roccioso che ne segna l'ingresso. Frutto dell'erosione del mare, a fianco della piccola baia si trova la Grotta del Saraceno, una formazione naturale che al suo interno ha una sorgente di acqua dolce. Crediti foto: Shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com

