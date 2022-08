VENEZIA - Torna l'acqua marrone al Lido: «I turisti si rifiutano di fare il bagno». A pochi giorni dall'allarme acqua gialla e color cioccolato, l'acqua del Lido di Venezia torna a tingersi. Questa volta di un marrone intenso.

Ma cosa sta succedendo? Da giorni, piovono segnalazioni alla Capitaneria di Porto e all'Arpav (l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto). Come ripetono gli esperti, non c'è da preoccuparsi: il colore marrone deriva da un tipo di alga che si sta diffondendo nella zona.

Nonostante non ci siano rischi per la balneazione, il colore scuro dell'acqua non incoraggerebbe i turisti a fare il bagno. «In mare - dicono i bagnanti - c'è il deserto».