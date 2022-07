Le incredibili immagini dell'incendio sul Carso Video Lavoratori bloccati lasciano Trieste con le imbarcazioni

TRIESTE - Continuano a lasciare Trieste anche via mare le persone rimaste bloccate nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia a causa dell'incendio divampato ieri sul Carso e che sta portando a disagi al traffico su strada. Mentre la ferrovia rimane ancora fuori servizio e sono in corso le operazioni di spegnimento del rogo, dal Molo Audace poco dopo le 13 è partita la motonave del trasporto pubblico Apt diretta a Grado. A bordo, come raccontano gli stessi passeggeri che si imbarcano anche con valige, ci sono persone che si trovavano a Trieste per motivi di lavoro e che sono rimaste in città da ieri. «Stiamo continuando il servizio di linea - spiega il comandante della motonave Davide Zennaro - e in più stiamo dando appoggio ai turisti venendo incontro alle loro esigenze. A mano a mano monitoriamo il numero di passeggeri che si presentano all'imbarco e lo riportiamo al nostro ufficio, il quale coordinandosi con gli enti locali valuta se organizzare ulteriori linee. Siamo in attesa di istruzioni, sulla base dell'evoluzione della situazione». Ieri sera, aggiunge, «abbiamo fatto l'ultima corsa da Trieste alle 22 e siamo arrivati a Grado dopo un'ora e mezza circa. Da lì siamo ripartiti a mezzanotte trasportando passeggeri scesi dai treni, un centinaio in tutto, e li abbiamo portati a Trieste. Siamo arrivati all'una e mezza circa. Il servizio è stato organizzato da Trenitalia». Quella delle 13 è la seconda corsa di oggi e segue l'orario regolare. «Al momento i passeggeri non stanno superando il numero consentito. Ci sarà un aumento del 20-30% - stima il comandante - ma in alcune corse. Abbiamo avuto più passeggeri al mattino, possibile che li avremo poi anche nel pomeriggio».

Nuovi collegamenti via acqua

TRIESTE - In considerazione dell'interruzione dei collegamenti via terra a causa dell'incendio che sta interessando vaste aree del Carso, vengono attivati dalle 14:00 di oggi, mercoledì 20 luglio, dei collegamenti speciali via mare con l'imbarcazione Delfino Verde fra Trieste e Monfalcone. Lo rende noto Tpl indicando anche gli orari delle partenze (da Trieste molo Audace: ore 14:00; ore 17:00; ore 20:00; da Monfalcone Porto Rosega: ore 15:30; ore 18:30; ore 21:30). A Porto Rosega, mezzi di Tpl Fvg condurranno i passeggeri alla locale stazione ferroviaria. Il servizio è frutto di una collaborazione fra Regione Friuli Venezia Giulia, Tpl Fvg e Trenitalia. Nei prossimi giorni il servizio sarà organizzato in base all'evolversi della crisi.